07:17 (мск), источник: ТАСС

МО заявило, что морпехи ЧФ пресекают попытки ВСУ высадить десант на левый берег Днепра

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Подразделения черноморских морпехов пресекают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении высадить своих десантников на днепровские острова и левый берег реки Днепр. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Подразделения 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота на херсонском направлении специальной военной операции пресекают все попытки ВСУ осуществить высадку десанта на днепровские острова и левый берег реки Днепр», — говорится в сообщении.

Противник ежедневно несет потери убитыми и ранеными, а также теряет боевую технику на правом берегу Днепра при этих попытках высадки, добавили в министерстве. Там уточнили, что артиллерия и авиация еще на дальних подступах уничтожают командные пункты, места хранения вооружения и боевых бронированных машин украинских войск.

Кроме того, в Минобороны отмечают, что морпехи вскрывают и все планы противника перебросить украинских военнослужащих с правого берега Днепра, прямо на реке подрываются все быстроходные катера. «Большинство боевиков уничтожаются на месте, а выжившие военнослужащие ВСУ предпочитают сдаться в плен», — добавили в российском министерстве.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Моя должность привлекла повышенное внимание к семье, что мешает нормальной жизни"
Почему Мавзолей Ленина такой формы?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта