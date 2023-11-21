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06:17 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске школьника поставят на учет после курения вейпа

Ранее мы рассказывали, что мальчик потерял сознание после того, как покурил вейп.

Источник: Freepik

В красноярском лицее № 3 шестиклассник потерял сознание после того, как покурил вейп. Оказалось, что школьник попросил сигарету у девятиклассников. После у него случился припадок и обморок. Инцидент сняли на видео.

Случаем заинтересовались полицейские. В МВД рассказали, что школьников планируют поставить на учет — внутришкольный и профилактический в полиции. Также на учет поставят и старшеклассников, которые дали покурить вейп.

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