06:17 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске школьника поставят на учет после курения вейпа
Ранее мы рассказывали, что мальчик потерял сознание после того, как покурил вейп.
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В красноярском лицее № 3 шестиклассник потерял сознание после того, как покурил вейп. Оказалось, что школьник попросил сигарету у девятиклассников. После у него случился припадок и обморок. Инцидент сняли на видео.
Случаем заинтересовались полицейские. В МВД рассказали, что школьников планируют поставить на учет — внутришкольный и профилактический в полиции. Также на учет поставят и старшеклассников, которые дали покурить вейп.