05:56 (мск), источник: МК.RU Иркутск
Уклониста от армии осудили в Иркутске
Капитана Тимофея Копейкина осудили в Иркутске за уклонение от службы.
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Приговор вынесен Иркутским гарнизонным военным судом, сообщается в телеграм-канале Второго Восточного военного окружного суда. Ему назначили 5,5 лет колонии строгого режима.
18 января 2023 года капитан не явился на службу и полгода укрывался от командования. Он жил в Иркутске и планировал устроиться на работу. 14 июня капитана задержали сотрудники СК.
Суд также лишил Копейкина воинского звания. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.