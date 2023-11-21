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05:56 (мск), источник: МК.RU Иркутск

Уклониста от армии осудили в Иркутске

Капитана Тимофея Копейкина осудили в Иркутске за уклонение от службы.

Источник: AP 2023

Приговор вынесен Иркутским гарнизонным военным судом, сообщается в телеграм-канале Второго Восточного военного окружного суда. Ему назначили 5,5 лет колонии строгого режима.

18 января 2023 года капитан не явился на службу и полгода укрывался от командования. Он жил в Иркутске и планировал устроиться на работу. 14 июня капитана задержали сотрудники СК.

Суд также лишил Копейкина воинского звания. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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