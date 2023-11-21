В Приангарье экс-адвоката осудили на 22 года за насилие и секс с малолетними

Главным фигурантом уголовного дела, насчитывающего 30 эпизодов и раскрытого следователями-криминалистами СК совместно с коллегами из уголовного розыска МВД, стал житель Приангарья, который на момент задержания числился членом Балаганского филиала коллегии адвокатов Иркутской области, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.
Весной 2007 года в Балаганске была изнасилована и убита 15-летняя девочка. Преступление оставалось нераскрытым 13 лет, однако в 2020-ом сыщики вышли на след подозреваемого — местного адвоката — и задержали его.
При обысках правоохранители изъяли важные для следствия документы и предметы. Позже удалось установить причастность задержанного к ряду преступлений сексуального характера, совершенных в 2007, 2018, 2019 и 2020 годах.
В главке отметили, что по делу, объем которого превысил полсотни томов, проведено около 40 экспертиз, допрошены более 350 свидетелей.
Коллегия присяжных заседателей признала фигуранта виновным. На основании этого вердикта суд приговорил экс-адвоката к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подельник получил 10 лет колонии. Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе судов Иркутской области.