08:39 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии мужчина сгорел вместе с грузовиком
В Башкирии сотрудники МЧС России сегодня ночью тушили грузовую «ГАЗель». Пожар произошел в деревне Березовка в Архангельском районе.
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По данным пресс-службы МЧС по РБ, на пассажирском сиденье было обнаружено тело погибшего мужчины, 1965 года рождения.
Дознавателю МЧС и правоохранителям предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах случившегося.
Как информировал «Башинформ», ранее в Башкирии из-за дымящегося телефона эвакуировались 138 человек.