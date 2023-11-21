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Спецоперация на Украине
08:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии мужчина сгорел вместе с грузовиком

В Башкирии сотрудники МЧС России сегодня ночью тушили грузовую «ГАЗель». Пожар произошел в деревне Березовка в Архангельском районе.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, на пассажирском сиденье было обнаружено тело погибшего мужчины, 1965 года рождения.

Дознавателю МЧС и правоохранителям предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах случившегося.

Как информировал «Башинформ», ранее в Башкирии из-за дымящегося телефона эвакуировались 138 человек.

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