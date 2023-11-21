09:41 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре затопило дорогу на пересечении улиц Ставропольской и Советской
Движение транспорта было перекрыто из-за превратившейся в «каток» дороги.
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Вечером 20 ноября жители Самары столкнулись с неожиданным препятствием на пути домой. Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения затопило пересечение улиц Ставропольской и Советской. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Коммунальное ЧП, сильный снегопад, который засыпал дорогу, и мороз сделали проезд опасным. В результате воздействия отрицательных температур при отсутствии должной реакции коммунальных служб произошло замерзание воды.
— Госавтоинспекцией, в рамках возложенных полномочий, в целях сохранения имущества граждан, принято решение о введении ограничения движения колесных транспортных средств по ул. Ставропольской от ул. Каховской до ул. Кромской, — информировали в полиции.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Действиям коммунальных служб будет дана оценка в установленном законом порядке. В рамках проведения постоянного рейда решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.