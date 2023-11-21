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09:42 (мск), источник: CityTraffic.ru

Вылет рейса из Самары в Сочи задержали на 14 часов

Воздушное судно, которое должно было отправиться 20 ноября 2023 года в 16:40, оказалось неисправным.

Источник: CityTraffic.ru

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, 168 пассажиров, зарегистрированных на рейс № ЕО 420 Самара — Сочи, не смогли улететь 20 ноября 2023 года из аэропорта Курумоч, поскольку обнаружилось, что судно имеет техническую неисправность.

Компания-эксплуатант «Северный ветер» отправила резервный борт из Санкт-Петербурга. Вылет отложили с 16:40 понедельника, 20 ноября, до 4:40 вторника, 21 ноября.

На время ожидания 58 пассажирам предоставили номера в гостинице. Остальные находились в местах проживания.

В аэропорт Самары выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора для контроля за соблюдением прав пассажиров. Рейс был совмещен с рейсом № N4−420 и отправился в Сочи в 6:30 во вторник, 21 ноября.

Задержка составила 15 часов.

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