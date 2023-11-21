Преподавателя уволили за приставания к студентке в Астане

В своём сообщении Надыров подчеркнул, что после серии разбирательств и анализа доводов всех сторон, Дисциплинарная Комиссия вуза приняла решение об увольнении преподавателя за нарушение Кодекса корпоративной культуры и этики. Ректор поддержал это решение и заявил, что университет предоставит студентке необходимую юридическую и психологическую помощь.
В дополнение к этому, в университете будут введены новые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. К ним относятся создание «телефона доверия» и «ящика доверия» для анонимных обращений студентов и сотрудников, проведение лекций с экспертами по превенции харассмента и доработка внутренних положений вуза.
Надыров также обратился к своему коллективу и студентам, подчеркнув, что решение было сложным, но необходимым для поддержания справедливости и безопасности в университете. Он выразил уверенность в высокой квалификации своих сотрудников и их преданности делу, а также подчеркнул важность строительства справедливого общества в Казахстане.
В конце своего сообщения ректор приложил фотографию своей маленькой дочери, которой скоро исполнится два года, и выразил надежду на то, что дети в Казахстане будут расти в безопасном и справедливом обществе.
Напомним, студентка НАО «Медицинский университет Астана» Аида Алмасовна обвинила 60-летнего преподавателя в домогательствах. Аида рассказала, что инцидент произошёл 17 ноября, когда она пошла забирать дневники практики. По её словам, Исмаилов закрыл дверь и начал её ощупывать, несмотря на её страх и стыд. Преподаватель заявил, что он не делает ничего плохого, а затем просто сел за свой стол.
После инцидента Аида записала разговор с Исмаиловым на диктофон и обратилась в деканат, где её сначала поддержали, но позже начали выражать сомнения и предъявлять претензии.
Студентка подала заявление в полицию, но оно осталось без рассмотрения. Также она столкнулась с давлением со стороны коллег Исмаилова, которые обвиняют её в клевете и попытках навредить репутации преподавателя.