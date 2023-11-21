08:21 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярском крае остаются без электричества 90 населенных пунктов из-за урагана
О результатах аварийно-восстановительных работ рассказали в МЧС.
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На вторые сутки после штормового урагана все еще остаются места, где нет электричества — 90 населенных пунктов.
Сейчас для проведения специальных работ привлечены 315 человек и 142 машины. Также помощь оказывают бригады соседних регионов — из Хакасии, Бурятии и Тывы.
В десяти муниципальных образованиях зафиксированы срывы крыш и падения деревьев.