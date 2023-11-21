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08:16 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Пьяная женщина с ребенком в салоне устроила ДТП в Минске

Дорожный инцидент произошел днем в понедельник.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

«35-летняя женщина, двигаясь на автомобиле “Nissan” по пр. Дзержинского в направлении пер. Извозного, столкнулась с патрульным автомобилем милиции, который остановился на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома..

Прибывшие на место инцидента инспекторы ДПС заподозрили, что виновница ДТП находится в состоянии опьянения. При проведении освидетельствования в ее организме выявлено 2,07 промилле алкоголя.

В момент ДТП в салоне иномарки находился ее 9-летний сын. Мальчика скорая увезла в учреждение здравоохранения для обследования.

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