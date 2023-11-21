Челябинские силовики обнаружили в лесу тайник с оружием

«По данным следствия, мужчины хранили в арсенале пистолет, обрез ружья иностранного производства, гранаты и запалы к ним, а также имитационные мины и порядка тысячи патронов различного калибра», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Возраст подозреваемых колеблется от 28 до 36 лет.
Все содержимое тайника изъяли. Сейчас выясняют причастность к преступлению каждого из задержанных.
Цели приобретения и хранения арсенала пока неизвестны.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Усть-Катаве у местного жителя нашли два ружья 16 калибра, самодельный пистолет, порох и 36 патронов.