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08:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинские силовики обнаружили в лесу тайник с оружием

КЫШТЫМ, 21 ноября, ФедералПресс. В Кыштыме сотрудники ФСБ нашли крупный тайник с оружием и боеприпасами. Силовики задержали пять его предполагаемых владельцев.

«По данным следствия, мужчины хранили в арсенале пистолет, обрез ружья иностранного производства, гранаты и запалы к ним, а также имитационные мины и порядка тысячи патронов различного калибра», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Возраст подозреваемых колеблется от 28 до 36 лет.

Все содержимое тайника изъяли. Сейчас выясняют причастность к преступлению каждого из задержанных.

Цели приобретения и хранения арсенала пока неизвестны.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Усть-Катаве у местного жителя нашли два ружья 16 калибра, самодельный пистолет, порох и 36 патронов.

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