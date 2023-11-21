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10:11 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Найден мертвым ростовчанин, пропавший весной в Ростове

Пропавший в Ростове более полугода назад мужчина найден мертвым.

Пропавший в Ростове более полугода назад мужчина найден мертвым. О местонахождении Владимира Середина не было информации с весны.

Пропал ростовчанин 14 апреля. Родственники обратились за помощью в поисках к сотрудникам полиции, а когда розыск правоохранителей не дал результатов, попросили помощи у волонтеров.

Более полугода длились поиски пропавшего. В ноябре стало известно, что он найден мертвым. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

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