10:11 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Найден мертвым ростовчанин, пропавший весной в Ростове
Пропавший в Ростове более полугода назад мужчина найден мертвым.
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Пропавший в Ростове более полугода назад мужчина найден мертвым. О местонахождении Владимира Середина не было информации с весны.
Пропал ростовчанин 14 апреля. Родственники обратились за помощью в поисках к сотрудникам полиции, а когда розыск правоохранителей не дал результатов, попросили помощи у волонтеров.
Более полугода длились поиски пропавшего. В ноябре стало известно, что он найден мертвым. Обстоятельства его гибели не раскрываются.