08:30 (мск), источник: МК.RU Иркутск
84-летний мужчина пропал в Иркутске
Полиция Иркутска ищет 84-летнего Рагима Мамедова. Он ушёл из дома в посёлке Энергетиков и не вернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Приметы пропавшего: на вид 80 лет, телосложение худощавое, рост 175 сантиметров, глаза карие, волосы седые, короткие.
Был одет: чёрная дублёнка, спортивные штаны тёмные, кроссовки тёмно-синие, кепка серая с искусственным мехом.
Может быть дезориентирован в пространстве.
Всех, кто знает о местонахождении пенсионера, просят позвонить по телефонам: