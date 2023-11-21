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08:30 (мск), источник: МК.RU Иркутск

84-летний мужчина пропал в Иркутске

Полиция Иркутска ищет 84-летнего Рагима Мамедова. Он ушёл из дома в посёлке Энергетиков и не вернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Приметы пропавшего: на вид 80 лет, телосложение худощавое, рост 175 сантиметров, глаза карие, волосы седые, короткие.

Был одет: чёрная дублёнка, спортивные штаны тёмные, кроссовки тёмно-синие, кепка серая с искусственным мехом.

Может быть дезориентирован в пространстве.

Всех, кто знает о местонахождении пенсионера, просят позвонить по телефонам: 8 (3952) 42−04−51 либо ответственного оперативника — 8 924 608−88−92.

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