09:25 (мск), источник: РИА Новости
В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года за взятки
Суд в Новосибирске приговорил бывшего прокурора к четырем годам за взятки.
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НОВОСИБИРСК, 21 ноя — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска во вторник приговорил бывшего прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина к четырем годам колонии общего режима по делу о превышении полномочий и получении взятки.
«Бушмакину О. В… назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 450 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, на срок три года… с лишением классного чина “старший советник юстиции”, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении суда.
Суд признал бывшего районного прокурора виновным по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Тем же приговором второй фигурант уголовного дела Сергей Долгушин был признан виновным в даче взятки и приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Оба подсудимых были взяты под стражу в зале суда.
Экс-прокурор Бушмакин обвинялся в том, что в 2019 году получил взятку от Долгушина — директора одной из коммерческих компаний, в отношении которой следователи СК проводили проверку. Эпизод с превышением полномочий касался незаконного указания Бушмакина о постановке на миграционный учет иностранного гражданина.