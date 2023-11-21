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10:43 (мск), источник: dostup1.ru

Три уголовных дела завели на чиновников и предпринимателей из-за рынка в Кременкуле

В Челябинской области в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным функционированием фермерского рынка в Кременкуле, следователями возбуждено еще два уголовных дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Следственный комитет региона.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Сосновского муниципального района при предоставлении земельных участков в селе Кременкуль для размещения фермерского рынка.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что владелец земельного участка для работы в своем фермерско-крестьянском хозяйстве активно привлекал иностранную рабочую силу, а сами работники проживали в общежитии. В результате обследования здания, где временно проживали иностранные граждане, зафиксированы грубые нарушения правил пожарной безопасности, представляющие реальную угрозу их жизни и здоровья», — добавили в СК.

В настоящее время продолжается выполнение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

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