Три уголовных дела завели на чиновников и предпринимателей из-за рынка в Кременкуле

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Сосновского муниципального района при предоставлении земельных участков в селе Кременкуль для размещения фермерского рынка.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что владелец земельного участка для работы в своем фермерско-крестьянском хозяйстве активно привлекал иностранную рабочую силу, а сами работники проживали в общежитии. В результате обследования здания, где временно проживали иностранные граждане, зафиксированы грубые нарушения правил пожарной безопасности, представляющие реальную угрозу их жизни и здоровья», — добавили в СК.
В настоящее время продолжается выполнение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.