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09:36 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Силовики начали обыски в южноуральском нацпарке «Таганай»

Визит следственных органов связан с задержанием экс-руководителя природного заповедника. Об этом сообщают корреспонденты РИА «Новости».

Источник: AP 2023

По данным федерального издания, информацию о проводимых мероприятиях подтвердили в пресс-службе «Таганая», однако там заверили, что обыски не отразятся на работе с туристами.

Напомним, что в понедельник, 20 ноября, стало известно о скандале, который развернулся вокруг бывшего директора Алексей Яковлева, а ныне занимающего пост замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий минприроды РФ. Как подчеркивали в федеральной структуре, задержание их сотрудника связано с его предыдущим место работы.

Кроме того, по данным РИА «Новости» минприроды России не собирается освобождать от должности Яковлева, ссылаясь на презумпцию невиновности.

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