10:03 (мск), источник: Комсомольская правда
В Чапаевске кассир магазина присвоила себе около одного миллиона рублей
Полицейские задержали 45-летнюю женщину, которая отпускала товары «мимо кассы».
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В Чапаевске кассира продуктового магазина поймали на присвоении около миллиона рублей. Кражу денег обнаружили при просмотре записей с камеры видеонаблюдения, сообщили в региональном ГУ МВД.
В полицию обратился представитель одной из торговых организаций в Чапаевске. Он сообщил о женщине-кассире, которую подозревают в присвоении в течение двух месяцев средств работодателя. Полицейские опросили сотрудников торговой точки, изучили записи с камер и пришли к выводу, что деньги из кассы периодически брала 45-летняя продавец-кассир. Выяснилось, что за один день она присвоила себе около 21 тысячи рублей.
В ходе опроса задержанная признала свою вину и пояснила, что воспользовалась своим служебным положением и взяла из кассы деньги, чтобы потратить по собственному усмотрению. По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать факты противоправной деятельности женщины.