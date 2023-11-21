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Спецоперация на Украине
10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Чапаевске кассир магазина присвоила себе около одного миллиона рублей

Полицейские задержали 45-летнюю женщину, которая отпускала товары «мимо кассы».

Источник: Комсомольская правда

В Чапаевске кассира продуктового магазина поймали на присвоении около миллиона рублей. Кражу денег обнаружили при просмотре записей с камеры видеонаблюдения, сообщили в региональном ГУ МВД.

В полицию обратился представитель одной из торговых организаций в Чапаевске. Он сообщил о женщине-кассире, которую подозревают в присвоении в течение двух месяцев средств работодателя. Полицейские опросили сотрудников торговой точки, изучили записи с камер и пришли к выводу, что деньги из кассы периодически брала 45-летняя продавец-кассир. Выяснилось, что за один день она присвоила себе около 21 тысячи рублей.

В ходе опроса задержанная признала свою вину и пояснила, что воспользовалась своим служебным положением и взяла из кассы деньги, чтобы потратить по собственному усмотрению. По данным полицейских, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать факты противоправной деятельности женщины.

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