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15:41 (мск), источник: Piter.tv

Петербуржцы сообщили о беспилотнике на севере города

Как выяснилось, полёт дрона был согласован.

В понедельник, 20 ноября, сразу три человека обратились в экстренные службы после того, как заметили БПЛА на севере Петербурга. Об этом стало известно Piter.TV.

Первым по номеру 112 позвонил житель деревни Порошкино: по его словам, дрон летел в строну Парнаса. Позже об этом сообщили ещё двое мужчин.

По данным полиции, полёт беспилотника был согласован. Предполагается, что он выполнял картографические работы.

Ранее мы сообщили о том, что на территории бывшего завода Toyota в Шушарах планируют производить БПЛА.

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