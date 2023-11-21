В Гродненском районе два человека погибли в огне из-за неосторожности при курении

О том, что в агрогородке Ратичи Гродненского района горит жилой дом, спасателям ночью 21 ноября в 2.30 сообщил местный житель. Когда работники МЧС прибыли на место ЧП, деревянное строение было полностью охвачено пламенем, кровля обрушилась внутрь.
Выяснилось, что дом принадлежит 46-летнему местному жителю. Как рассказали соседи, они накануне видели, что в гости к мужчине пришел 56-летний товарищ. Обоих, хозяина и гостя, спасатели обнаружили погибшими на полу в одной из комнат.
Работники МЧС ликвидировали пожар. Вероятнее всего, его причиной стала неосторожность при курении.
По этой же причине едва не закончился трагедией пожар в Мостовском районе. 20 ноября в 23.17 очевидцы сообщили спасателям, что в деревне Старина на частном подворье горит жилой дом.
Когда пожарные расчеты прибыли по адресу, деревянное строение горело изнутри.
Как рассказал 59-летний хозяин, перед сном он покурил на веранде, окурки сложил в пепельницу и отправился спать. Разбудил его едкий запах гари. Погорелец вышел на улицу, где встретил прибывающие расчеты МЧС. Спасатели ликвидировали пожар. Огнем уничтожено имущество, перекрытие и кровля.
Как сообщили в УМЧС, за 10 месяцев текущего года в Гродненской области из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошло 139 пожаров. В огне от непогашенной сигареты погибли 33 человека.