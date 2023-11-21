10:45 (мск), источник: Клопс.ru
На остановке у Центрального рынка столкнулись легковушка и автобус
ДТП произошло утром во вторник, 21 ноября.
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В Калининграде на остановке у Центрального рынка утром во вторник, 21 ноября, столкнулись легковушка и пассажирский автобус. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
«Авария с автобусом у рынка, людей внутри салона нет, на автобусе написано, что он следует в парк. Стоят на аварийках, полиции и аварийного комиссара нет. Большой пробки тоже нет, в этом отрезке только слегка затруднено движение», — рассказала калининградка Инга.