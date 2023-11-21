11:23 (мск), источник: Комсомольская правда
В Свердловской области закрыли исправительную колонию № 62
Три колонии прекратили работу на Среднем Урале.
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В Свердловской области три колонии прекратили работу. Среди них ИК-8 в Гари, ИК-24 в Тавде и ИК-62 в Ивделе. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
— Осужденных (не заключенных) этапировали в другие учреждения, у нас их много и везде достаточно мест. Сотрудников у нас тоже не хватает много вакансий, поэтому кто хотел служить из сокращаемых все служат дальше, — рассказал пресс-секретарь ГУФСИН Александр Левченко.
Причиной закрытия колоний стал их износ, который достигает почти ста процентов. Они выполнены из дерева и устарели.
Всего за последние несколько лет в Ивделе закрыли КП-57, ИК-56, ЛИУ-58. В городе остается только ИК-63.