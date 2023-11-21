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11:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Трое детей пропали в Петербурге за сутки

В Петербурге близкие потеряли троих подростков за минувшие сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге за сутки пропали трое детей. В понедельник, 20 ноября, в полицию обратились жители Московского, Невского и Кировского районов, которые так и не дождались домой сыновей и дочек. Об этом 21 ноября пишет «Мойка 78».

— Первой в полицию обратилась жительница Кировского района. Она рассказала, что ее 16-летняя дочь вечером ушла из дома. Прошла неделя, но девочка так и не вернулась. При этом ранее подросток не уходил, — говорится в сообщении издания.

В полицию Московского района пришла пожилая женщина, потерявшая 15-летнюю девочку, опекуном которой она является. Школьница не вернулась домой в понедельник. Никакой информации о местонахождении подростка у пенсионерки нет.

В Невском районе потерялся 17-летний парень, который не вернулся из школы 20 ноября. Раньше он никогда не пропадал, поэтому родители забили тревогу.

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