Хуситы назвали условие освобождения захваченного судна Galaxy Leader

«Если Америка и Израиль остановятся и прекратят убивать палестинцев в [секторе] Газа, доставят воду, лекарства и продовольствие, тогда они смогут говорить об израильском корабле», — написал он в соцсети Х. По его мнению, захват судна «соответствует принципу взаимности».
19 ноября телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, хуситы захватили в водах Аденского залива израильское грузовое судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту. Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа подтвердил захват судна, добавив, что оно было отбуксировано к побережью Йемена, экипаж задержан. Власти Израиля осудили захват Galaxy Leader и возложили вину на Иран. Пресс-служба армии еврейского государства опровергла информацию о том, что судно является израильским.
По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов. Позже агентство Kyodo информировало о том, что оператором Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании.
4 ноября лидер «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси пообещал продолжить атаковать территорию Израиля, пригрозив наносить удары по кораблям еврейского государства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. С начала обострения ситуации в секторе Газа хуситы несколько раз сообщали о нанесении ударов по израильской территории.