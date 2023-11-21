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12:10 (мск), источник: Volga News

Стали известны подробности «похищения» таксиста в Самаре

Источники «Волга Ньюс» в правоохранительных органах рассказали детали происшествия с самарским таксистом. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту незаконного лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, двое мужчин привезли 21-летнего водителя такси в офис на ул. Авроры в Самаре под предлогом оформления ДТП, после чего потребовали денег и насильно удерживали, тем самым незаконно лишив мужчину свободы. Потерпевшего освободили сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке СОБР «Омега» Росгвардии. Подозреваемых задержали. Уголовное дело возбудили в Следственном комитете.

По сообщению источников «Волга Ньюс», в центре внимания оказалось ООО «Нур». В компании предоставляли машины в аренду таксистам. По предварительным данным, в фирме могла действовать система «штрафов» за ДТП — независимо от того, виноват был арендатор в ДТП или нет. Предполагается, что несколько дней назад один из арендаторов попал в аварию. Тогда его закрыли в офисе фирмы «безопасники». Они требовали около 300 тыс. в качестве штрафа. О происходящем узнали в управлении уголовного розыска и вызволили пленника — гражданина Узбекистана.

Предполагается, что сейчас правоохранители опросят других арендаторов — не применяли ли к ним незаконные меры из-за дорожно-транспортных происшествий.

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