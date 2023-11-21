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12:40 (мск), источник: Живем в Нижнем

Трое учеников потеряли сознание на школьной линейке в Нижнем Новгороде

Они могли отравиться неизвестных веществом.

Трое учеников потеряли сознание на утренней линейке в нижегородской школе № 182. Инцидент произошел во время церемонии поднятия флага. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

По данным источника, сначала стало плохо 10-летней девочке. Вслед за ней потеряли сознание еще двое ребят. По предварительной информации, причиной ухудшения самочувствия школьников могло стать отравление неизвестным веществом и высокое давление.

Ранее мы писали, что в массовом отравлении устрицами в нижегородских ресторанах могут быть виноваты недобросовестные поставщики. Предполагается, что они испортили продукт при доставке.

Напомним, что сотрудники скорой помощи на вызове отравились неизвестным веществом.

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