12:40 (мск), источник: Живем в Нижнем
Трое учеников потеряли сознание на школьной линейке в Нижнем Новгороде
Они могли отравиться неизвестных веществом.
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Трое учеников потеряли сознание на утренней линейке в нижегородской школе № 182. Инцидент произошел во время церемонии поднятия флага. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
По данным источника, сначала стало плохо 10-летней девочке. Вслед за ней потеряли сознание еще двое ребят. По предварительной информации, причиной ухудшения самочувствия школьников могло стать отравление неизвестным веществом и высокое давление.
Ранее мы писали, что в массовом отравлении устрицами в нижегородских ресторанах могут быть виноваты недобросовестные поставщики. Предполагается, что они испортили продукт при доставке.
Напомним, что сотрудники скорой помощи на вызове отравились неизвестным веществом.