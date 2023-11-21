11:28 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
Пьяный педагог врезался в магазин в Павлодарской области
Павлодар. 21 ноября. КазТАГ — Пьяный педагог дополнительного образования врезался в магазин в Павлодарской области, передает КазТАГ.
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«К. признать виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях и наложить административное взыскание в виде административного ареста на срок 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет», — следует из постановления Щербактинского районного суда Павлодарской области.
В материалах суда сообщается, что 50-летний педагог дополнительного образования центра внешкольной работы «Радуга» Щербактинского района в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением Kia Sorento и въехал на территорию магазина «Уют». Он сбил железные ворота и повредил стену, дверь, систему отопления, а также товар в торговой точке.
В отделе образования Щербактинского района рассказали, что педагог дополнительного образования по военно-патриотической работе на момент совершения ДТП находился на больничном. Совет по педагогической этике рекомендовал директору ЦВР «Радуга» объявить дисциплинарное взыскание К. в виде строгого выговора.