11:58 (мск), источник: Комсомольская правда
На трассе «Таврида» столкнулись «ГАЗель» и LADA Vesta: есть пострадавший
Пассажир «Лады» пострадал в столкновении с «ГАЗелью» на трассе «Таврида» в Крыму.
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Сегодня, 21 ноября, на трассе «Таврида» в Белогорском районе столкнулись Lada Vesta и «ГАЗель», пострадал пассажир легковушки. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Республики Крым.
— Сегодня в 06:40 на пульт оперативного дежурного ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поступила информация о ДТП на автодороге Таврида в районе поворота на с. Русаковка. Требуется помощь спасателей, — говорится в сообщении.
На место незамедлительно выдвинулись спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и медики. На месте выяснилось, что в результате аварии водитель «ГАЗели» был заблокирован конструкциями транспортного средства, однако был деблокирован еще до приезда спасателей.
— Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали содействие медработникам в транспортировке пассажира из LADA Vesta к карете скорой помощи, а также провели необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Причины аварии устанавливаются.