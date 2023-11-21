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12:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Частная охрана успела спасти два здания от пожара на Кубани

Пожарная сигнализация помогла предотвратить возгорание в двух магазинах на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Частная охрана успела спасти два здания от пожара на Кубани. Система оповещения помогла предотвратить возгорание в магазинах.

Одна из трагедий едва не произошла в станице Динской. В продуктовом магазине загорелись холодильники. Причиной стало замыкание электропроводки.

«Датчики мгновенно передали сигнал на пульт, охрана и спасатели приехали быстро. Огонь не успел разгореться и был потушен. Ущерб был минимизирован», — сообщили представители частной охраны.

Второй пожар удалось предотвратить в магазине сантехники в Темрюке. Система оповещения вовремя передала сигнал. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили огонь. В настоящее время причину возгорания устанавливают специалисты.

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