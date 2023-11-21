11:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Плесень и тараканы: свидетель рассказала в суде, что творилось в доме, где мать заморила 12-летнего сына голодом
Четвертое заседание суда прошло в Иркутске над матерью, заморившей голодом сына.
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Около недели 12-летний Саша из Иркутской области (имя изменено — прим. Ред.) боролся за жизнь, находясь в реанимации больницы. Медсестры не могли смотреть на ребенка без слез. На кровати лежал живой скелет, торчали одни кости. У мальчишки один за другим отказывали внутренние органы. Школьник не мог ни ходить, ни говорить, настолько был истощен и обессилен из-за болезни. Выживет ли, прогнозов медики не давали. Надежда была только на иммунитет. Но выкарабкаться улыбчивому парнишке было не суждено… 5 августа 2022 года Саша скончался.
Ребенка можно было спасти одним звонком в скорую. Заболел мальчишка еще в июле. Но мать Саши перестала кормить и лечить сына. Лишь наблюдала, как мучительно угасает школьник. Забил тревогу дядя мальчика: он вызвал медиков и полицию. Но даже тогда бессердечная мать отказалась отдавать больного бригаде скорой помощи. Только через сутки открыла дверь медикам, но было слишком поздно…
Теперь женщина отвечает перед судом — идет процесс. Сегодня, 21 ноября, в Иркутском областном суде состоялось четвертое заседание. На слушание впервые прибыла бывший специалист из комиссии по делам несовершеннолетних. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«В холодильнике было достаточно продуктов»
Сейчас о 35-летней матери Саши известно немного. На заседаниях всегда выглядит сдержанно и прилично: аккуратно причесана, хорошо одета. С виду и не скажешь, что ее судят сразу по двум статьям: убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью и неисполнение обязанностей по воспитанию.
Первой к скамье для дачи показаний была вызвана специалист комиссии по делам несовершеннолетних. Летом прошлого года она приезжала с проверкой в квартиру, где жил покойный ребенок.
— Мне позвонили из полиции, сообщили, что нужно выехать с проверкой к одной из семей нашего поселка. В состав выездной комиссии вошли еще два инспектора. Причиной вызова стало критическое состояние ребенка, который на тот момент находился уже в реанимации. В больнице сказали, что школьника заносили в медучреждение на руках. Настолько ему было плохо! Мы немедленно выехали по указанному адресу.
В двухкомнатной квартире школьник жил с матерью и двумя младшими сестрами. Третья сестра Саши от другого мужчины проживала с родным отцом. Первым делом комиссия проверила, есть ли в холодильнике еда.
— В тот день многодетная мать приготовила картошку с мясом. В холодильнике было достаточно продуктов: крупы, мясо. Затем перешли в просторную детскую комнату, где стояли два неприбранных дивана, шкаф и телевизор. Стены были просто окрашены, изрисованы детьми. Но девочки были опрятно одеты. Условия проживания можно было создать и лучше. Ведь на кухне заметили плесень. А коллега увидела на холодильнике таракана, — рассказывает свидетельница.
«Я его лечу!»
«Почему ребенка вовремя не отвезли в больницу?», — спросили члены комиссии после проверки. На что многодетная мать ответила: «Я его лечу!». Но в аптечке лежали только жаропонижающее и лекарство от кашля. На вопрос, почему ребенка не кормили, мать ответила, что сын отказывался от еды. Масса тела, если верить материалам дела, перед смертью мальчика составляла всего 23 кг. Для возраста 12 лет — это критически мало! В его возрасте он должен был весить более 40 кг.
Инспекторы стали выяснять условия семьи. Так узнали, что на тот момент мама Саши нигде не работала. Бывший специалист комиссии рассказала, что доход у семьи достаточный. Алименты на Сашу составляли около 15 тысяч рублей, плюс озвучили пенсию сожителя обвиняемой и их временные заработки.
— Мы сделали вывод, что условия для проживания и воспитания детей неприемлемые. В квартире отсутствовал приличный ремонт, бегали тараканы и была плесень. Этого было достаточно для вынесения такого решения. Затем документы были переданы на рассмотрение всем участникам комиссии. Тогда должны были принять решение по реагированию. Какое оно было — не знаю. А 5 августа мальчик скончался в реанимации, — говорит свидетель.
«Боюсь, что суд может дать отсрочку»
Где же был отец? Ранее КП-Иркутск рассказывала, что папа Саши воспитанием сына не занимался. Видел мальчика только три раза, но алименты всегда исправно платил. Сейчас же сибиряк планирует лишить мать ребенка родительских прав. К слову, вместе с новым гражданским супругом мать Саши растит полугодовалую дочку. Еще троих ее детей, 7, 9 и 10 лет, воспитывает другой мужчина — их родной отец.
— Боюсь, что суд может дать отсрочку, когда вынесет приговор матери Саши, пока ее младшему ребенку от другого мужчины не исполнится 14. Это значит, что она не станет отбывать наказание, — заявил в разговоре с КП-Иркутск 31-летний Николай (имя изменено по его просьбе — прим. Ред.).
Но юристы утверждают, мать Саши вряд ли получит отсрочку, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. Ведь уголовный кодекс РФ не содержит такого исключения для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.