15:55 (мск), источник: АиФ Пермь
В Прикамье вынесли приговор сотруднику ИК-1 по делу о пытках заключённых
Ему дали условный срок.
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Приговор сотруднику ИК-1 по делу о пытках заключённых вынес Соликамский городской суд 21 ноября, сообщает телеграм-канал «Травмпункт», специализирующийся на оказании юридической помощи пострадавшим от насилия в России.
Начальника отдела безопасности ИК-1 Соликамска приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Как сообщает издание со ссылкой на следственный комитет, в мае экс-силовик применил наручники и избил двух заключённых. При этом, удары наносил по голове, ногам и другим частям тела.
Капитан внутренней службы был обвинен в превышении должностных полномочий с применением насилия. Как сообщает издание, суд исключил из обвинения присутствовавший в нем пункт «б» (указание на применение наручников). Экс-сотрудник ИК частично признал виду, но отказался от дачи показаний. Потерпевшими признаны не только два заключённых, но и сама колония, так как пострадала её репутация.
Как сообщает телеграм-канал, адвокаты «Травмпункта» оказывают правовую поддержку пострадавшим заключённым. Они намерены обжаловать мягкий приговор в Пермский областной суд.