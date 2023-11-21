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12:34 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

При столкновении Damas с грузовиком на светофоре погибли два человека — видео

Водитель грузовика, не соблюдавший дистанцию, столкнулся с Damas, в котором находилось несколько пассажиров, в том числе две школьницы.

Источник: УВД Ферганской области

По информации УВД Ферганской области, 21 ноября в 08:20 в Учкуприкском районе произошло ДТП с участием автомобиля Damas и грузового автомобиля Isuzu.

23-летний водитель Isuzu Ш. Э. стал останавливаться на красный свет светофора, однако, не рассчитав дистанцию, столкнулся с впереди стоявшим Damas, за рулем которого находился 29-летний Б. М.

В результате столкновения пассажиры Damas — 36-летний М. Д. и 35-летняя Г. К. от полученных травм скончались на месте.

Еще четыре человека, среди которых 16-летняя М. Ш., 16-летняя Н. Ё., 35-летняя Д. А., а также водитель Damas, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По данному факту в отношении гражданина Ш. Э. возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 266 УК РУз (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы), к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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