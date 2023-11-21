При столкновении Damas с грузовиком на светофоре погибли два человека — видео

По информации УВД Ферганской области, 21 ноября в 08:20 в Учкуприкском районе произошло ДТП с участием автомобиля Damas и грузового автомобиля Isuzu.
23-летний водитель Isuzu Ш. Э. стал останавливаться на красный свет светофора, однако, не рассчитав дистанцию, столкнулся с впереди стоявшим Damas, за рулем которого находился 29-летний Б. М.
В результате столкновения пассажиры Damas — 36-летний М. Д. и 35-летняя Г. К. от полученных травм скончались на месте.
Еще четыре человека, среди которых 16-летняя М. Ш., 16-летняя Н. Ё., 35-летняя Д. А., а также водитель Damas, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
По данному факту в отношении гражданина Ш. Э. возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 266 УК РУз (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы), к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.