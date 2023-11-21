12:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Десять административных дел возбудили после проверки школ Нововоронежа
Сотрудникам образовательных учреждений грозит штраф.
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Прокуратура провела проверку в образовательных учреждениях Нововоронежа. Сотрудники надзорного ведомства выявили ряд нарушений при организации питания и условий обучения детей. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуре 21 ноября.
Там пояснили, что продукты питания принимались без обязательной маркировки. А в пищеблоке одной из школ оказались неисправны системы холодного и горячего водоснабжения. К работе в столовых допускались сотрудники с просроченным гигиеническим обучением. Кроме того, в классах и кабинетах прокуроры выявили ненадлежащую освещенность.
В итоге в отношении десяти должностных лиц возбуждены административные дела. Статья по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) предусматривает наказание в виде штрафа до 1 тысячи рублей.