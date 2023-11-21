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15:56 (мск), источник: Коммерсантъ

За неделю от COVID-19 в Прикамье скончалось шесть человек

За неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Пермском крае выросла на 55%.

Источник: Коммерсантъ

По данным портала Стопкоронавирус.ру, в период с 13 по 20 ноября в регионе заболели 2404 человека (1550 неделей ранее), из них госпитализировано 204 человека. За этот же период от инфекции выздоровели 950 человек. От COVID-19 в Прикамье за неделю скончалось шесть человек.

В то же время заболеваемость ОРВИ в Прикамье значительно выше: с 13 по 19 ноября 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 18 082 случая ОРВИ, что выше показателя прошлой недели на 25,9%. Эпидемический порог среди совокупного населения был превышен среди взрослого населения.

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