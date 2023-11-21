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15:08 (мск), источник: ЕАН

Завершено расследование убийства африканского студента в Екатеринбурге

Следственный комитет завершил расследование убийства 32-летнего студента УрФУ из Габона Франсуа Нжделлаиси в Екатеринбурге. Потерпевшие и обвиняемый уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. По обвинению в расправе над африканцем был арестован 23-летний житель Артемовского Данил Фомин. Ему грозит до 15 лет заключения.

«Он нанес два удара ножом, второй из которых оказался фатальным. Оружие убийства установлено, но не найдено. Фомин выбросил нож в мусорку у моста на Малышева. Найти его не удалось, так как через сутки был День города и все баки были опустошены», — заявил адвокат семьи африканца Алексей Екимов, его слова передает «КП-Екатеринбург».

Напомним, убийство произошло 17 августа около кафе «Бургер-кинг» в центре Екатеринбурга. Как рассказал Рей, друг погибшего, Франсуа Нджелассили — уроженец Габона, в Екатеринбург приехал в 2014 году. 17 августа он вместе с друзьями пошел в клуб, чтобы отметить национальный праздник своей родины. Затем с девушкой зашел поужинать в «Бургер-кинг», где на него обратили внимание два нетрезвых посетителя. «Они называли его негром и хотели просто избавиться от него», — рассказал друг Франсуа.

Аспирант-африканец отлично учился, в прошлом году стал студентом года в УрФУ, занимался танцами, футболом и боксом. Родители Франсуа также долгое время жили в России, здесь живут и его четыре родные сестры.

В отношении инспекторов 3-й роты полка ДПС Екатеринбурга Ивана Олейникова и Геннадия Изергина, которые находились рядом, но не предотвратили преступление, возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», ведется расследование. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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