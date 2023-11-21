13:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Машину разорвало пополам после лобового столкновения под Челябинском
Двух человек увезли в больницу с места жуткой аварии на Западном обходе Челябинска.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Под Челябинским 21 ноября лоб в лоб столкнулись Mercedes и LADA.
Авария произошла на пятом километре Западного обхода Челябинска. Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 37-летний водитель Mercedes пытался обогнать ехавшую вереди машину, но врезался во встречную LADA-2114.
Удар оказался такой силы, что отечественный автомобиль разорвало на части.
С места аварии в больницу увезли 21-летнего водителя LADA и 35-летнюю пассажирку Mercedes.