13:17 (мск), источник: РИА Новости
Над территорией Ростовской области сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Ростовской областью.
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Средства ПВО пресекли попытку Киева устроить с помощью беспилотника террористическую атаку на территории РФ, аппарат сбит над Ростовской областью, сообщило Минобороны России.
«Сегодня около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области».