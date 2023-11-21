13:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Аэропорт Усть-Кута временно закрыли из-за обледенения взлетно-посадочной полосы
Чартерные рейсы отменили, а регулярные — перенесли.
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Аэропорт Усть-Кута временно закрыли по причине обледенения взлетно-посадочной полосы. Чартеры «ИрАэро», которые были запланированы на 20 ноября, были отменены. Регулярные рейсы этого перевозчика и авиакомпании «Ангара» перенесли на среду, 22 ноября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Байкало-Ангарская и Осетровская транспортные прокуратуры осуществляют мониторинг соблюдения прав пассажиров.
«В аэропортах Иркутска и Усть-Кута организовали личный прием граждан», — говорится в сообщении.
Пассажиры в случае нарушения прав в период ожидания рейсов могут обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: 8−914−011−68−91.