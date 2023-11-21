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13:17 (мск), источник: Нижегородская правда

В минздраве рассказали о состоянии детей, потерявших сознание в школе № 182

После осмотра бригадой медиков некоторых ребят госпитализировали.

Источник: Нижегородская правда

Стало известно о состоянии детей, потерявших сознание в школе № 182. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru рассказали в региональном минздраве.

Ранее в соцсетях появилась информация, что несколько школьников почувствовали недомогание во время церемонии поднятия флага на утренней линейке. Трое упали в обморок, еще семерым тоже стало нехорошо. Учащимся вызвали скорую.

«Двое детей с признаками вегето-сосудистой дистонии оставлены для комплексной диагностики их состояния. Двоих других детей с признаками респираторной инфекции после осмотра отпустили домой», — сообщили на станции скорой медицинской помощи в Нижнем Новгороде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 1,2 тысячи детей болеют сахарным диабетом в Нижегородской области.

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 В минздраве рассказали о состоянии детей, потерявших сознание в школе №182
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