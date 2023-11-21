13:25 (мск), источник: АиФ Воронеж
В Воронеже шестилетний мальчик спас семью от пожара
ЧП произошло 14 ноября в одном из жилых домов на улице Челюскинцев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Во время возгорания в многоэтажке шестилетний воронежец Лев разбудил всю семью и включил пожарную сигнализацию, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области.
Пожар был устранен в самом начале, не потребовалась даже помощь сотрудников МЧС.
«Выражаем искреннюю признательность родителям Льва за правильное воспитание сына!» — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства, только за прошедшие сутки в регионе произошло восемь техногенных пожаров.
«Гибели и травм при пожаре можно избежать, если в домах устанавливать простейший пожарный извещатель, который поднимает тревогу при задымлении», — напоминает МЧС.