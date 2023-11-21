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13:25 (мск), источник: АиФ Воронеж

В Воронеже шестилетний мальчик спас семью от пожара

ЧП произошло 14 ноября в одном из жилых домов на улице Челюскинцев.

Во время возгорания в многоэтажке шестилетний воронежец Лев разбудил всю семью и включил пожарную сигнализацию, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области.

Пожар был устранен в самом начале, не потребовалась даже помощь сотрудников МЧС.

«Выражаем искреннюю признательность родителям Льва за правильное воспитание сына!» — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, только за прошедшие сутки в регионе произошло восемь техногенных пожаров.

«Гибели и травм при пожаре можно избежать, если в домах устанавливать простейший пожарный извещатель, который поднимает тревогу при задымлении», — напоминает МЧС.

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