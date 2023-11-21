15:28 (мск), источник: МК.RU Казань
Дикую косулю спасли со льда возле Бугульмы
Спасатели в Бугульминском районе помогли молодой косуле, которая оказалась на тонком льду пруда, сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
О случившемся комитету рассказали специалисты МЧС. Молоденькая косуля не могла подняться со льда на пруду, где оказалась, по-видимому, в ночное время. Она не могла подняться, распластавшись на льду.
Чтобы не испугать дикое животное, спасатели решили действовать вручную. По тонкому люду осторожно добрались до косули.
Животное не имело повреждений, но было напугано, а когда успокоилось, скрылось в лесу.