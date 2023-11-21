Главное
Спецоперация на Украине
15:28 (мск), источник: МК.RU Казань

Дикую косулю спасли со льда возле Бугульмы

Спасатели в Бугульминском районе помогли молодой косуле, которая оказалась на тонком льду пруда, сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Источник: ГОСКОМИТЕТ ПО БИОРЕСУРСАМ

О случившемся комитету рассказали специалисты МЧС. Молоденькая косуля не могла подняться со льда на пруду, где оказалась, по-видимому, в ночное время. Она не могла подняться, распластавшись на льду.

Чтобы не испугать дикое животное, спасатели решили действовать вручную. По тонкому люду осторожно добрались до косули.

Животное не имело повреждений, но было напугано, а когда успокоилось, скрылось в лесу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Косуля на льду: в Татарстане спасли застрявшее в пруду дикое животное (ф...
«Мы еще не понимаем, что нас ждет»: трофей «Игр будущего» прибыл в Казань
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС