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13:44 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Француз переплыл границу Эстонии и Ленобласти на лодке и был схвачен ФСБ

Он переплыл Нарву на лодке, а позже был пойман в Кингисеппскойм районе Ленобласти.

Источник: РИА "Новости"

На границе Эстонии и Кингисеппского района Ленобласти сотрудники ФСБ поймали незаконно пересёкшего её гражданина Франции. Он приплыл в Россию по реке Нарва на лодке. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти, сообщает «Петербургский дневник».

На пойманного француза завели уголовное дело о незаконном пересечении границы. Теперь ему может грозить лишение свободы. Пока же ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток в изоляторе временного содержания.

О случившемся проинформировали и эстонскую сторону.

К слову, это не первый случай, когда российско-эстонскую границу пересекают таким способом. Например, летом, гражданин Словении из любви к русской культуре переплыл Нарву в гидрокостюме на надувном круге. Отправленный следом в заключение, Ян Мазак похудел в тюрьме на 12 килограммов — позже он подробно рассказал о том, что с ним случилось, добавив, что более ужасающей обстановки он ещё не видел.

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