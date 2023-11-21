Убийство Салтанат Нукеновой: Генпрокурор прокомментировал дело

«В этом году увеличены сроки ареста за семейно-бытовые правонарушения, введен запрет повторного примирения сторон. Перестроена работа полиции по реагированию на жалобы жертв домашнего насилия. Как результат, в третьем квартале число привлеченных к адмответственности семейных дебоширов возросло с 7 тысяч до 27 тысяч», — указал Генпрокурор.
Также, по данным Берика Асылова, с начала года за убийство и нанесение тяжких повреждений, повлекших смерть, в Казахстане осуждены 80 лиц. Но одними карательными методами ситуацию не исправить, считает спикер. Нужна активная поддержка общества и каждого гражданина в наведении порядка.
«Особенно будоражит общество преступное поведение в отношении женщин и детей. Недавно всколыхнуло интернет-пространство убийство гражданки Нукеновой в Астане. Около 150 тысяч неравнодушных казахстанцев уже подписали петицию об усилении защиты от семейно-бытового насилия», — резюмировал генпрокурор.
Гибель Салтанат Нукеновой
9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.
Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова — вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.
11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре.
Выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.
12 ноября стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца.
Позже под арест взяли и директора «Гастро-центра», в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
Между тем родные Салтанат требуют привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.
15 ноября Касым-Жомарт Токаев провел консультации с главами правоохранительных органов и поручил держать на особом контроле дело об убийстве жены экс-министра Бишимбаева.
«Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе — это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан — это страна, где царят закон и порядок», — заявил тогда президент.
14 ноября стало известно о том, что полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Отметим, по факту смерти девушки заведены четыре уголовных дела — по статье 99 «Убийство», статье 434 «Недонесение о преступлении», статье 119 «Оставление в опасности» и статье 432 «Укрывательство преступления». 19 ноября семья убитой Салтанат Нукеновой сделала заявление и обратилась к казахстанцам.