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14:41 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Экс-депутата Нуржана Альтаева приговорили к 10 годам заключения

Приговор пока не вступил в законную силу.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. Экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева приговорили к 10 годам, сообщили в пресс-службе суда Астаны.

«Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении экс-вице-министра А. по факту получения им взятки в особо крупном размере», — указывается в сообщении.

В пресс-службе отметили: суд установил, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а позднее — мажилисменом, с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП «Атамекен» получил от Аблая Мырзахметова в качестве взятки 115 тысяч долларов и 8,15 миллиона тенге через посредника.

«Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переписками в сотовом телефоне, записями негласных следственных действий, актами экспертиз, вещественными доказательствами», — добавили в пресс-службе.

Прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, отметили в пресс-службе, а подсудимый просил его оправдать.

«Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством судом признано наличие малолетних детей. Отягчающими — нарушение принятой им присяги», — указывается в сообщении.

Суд признал Альтаева виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 366 (получения взятки в особо крупном размере).

Он осужден к 10 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил.

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