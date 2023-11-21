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Спецоперация на Украине
15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде трое неизвестных в балаклавах напали на водителя «Лексуса»

Полиция Калининграда ищет мужчин, которые избили местного жителя битами.

Инцидент случился в Центральном районе Калининграда. Там трое мужчин в балаклавах повредили автомобиль «Лексус», принадлежащий 45-летнему местному жителю. Самого мужчину они избили.

По данным пресс-службы регионального УМВД, горожанин вместе с супругой находился в этот момент в салоне авто. Неизвестные выволокли его из машины и избили, после чего скрылись.

Потерпевший доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ранами головы и грудной клетки.

Поиски злоумышленников продолжаются.

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