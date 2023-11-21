15:45 (мск), источник: Комсомольская правда
В Калининграде трое неизвестных в балаклавах напали на водителя «Лексуса»
Полиция Калининграда ищет мужчин, которые избили местного жителя битами.
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Инцидент случился в Центральном районе Калининграда. Там трое мужчин в балаклавах повредили автомобиль «Лексус», принадлежащий 45-летнему местному жителю. Самого мужчину они избили.
По данным пресс-службы регионального УМВД, горожанин вместе с супругой находился в этот момент в салоне авто. Неизвестные выволокли его из машины и избили, после чего скрылись.
Потерпевший доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ранами головы и грудной клетки.
Поиски злоумышленников продолжаются.