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Спецоперация на Украине
15:03 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

«Вышел на ОМОН с двумя ножами». Группу вооруженных мужчин задержали под Крупками

ОМОН задержал вооруженную группу мужчин в Крупском районе.

В Крупском районе задержали группу вооруженных мужчин, сообщили в пресс-службе МВД 21 ноября.

Так, очевидцы сообщили в милицию о том, что в деревне Великий Лес, что под Крупками, в одном из домов расположилась группа вооруженных людей. Группа захвата была в деревне уже около 08.10 часов: сотрудники ГУБОПиК и ОМОНа.

В то время в доме был 62-летний хозяин с двумя сыновьями, 36- и 19-летним. Хозяина дома со старшим сыном задержали сразу, а младший, вооруженный двумя ножами с угрозами вышел на сотрудников ОМОНа.

В МВД подчеркнули, что на неоднократные требования положить оружие на пол фигурант не реагировал. Поэтому один из сотрудников произвел предупредительный выстрел, после чего применил оружие на поражение.

— Подозреваемый госпитализирован, — уточнили в пресс-службе.

На месте работают следователи.

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