В Перми вновь рассмотрят дело скандального застройщика, обманувшего пермяков на 1,8 млрд рублей

«Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух руководителей группы строительных компаний. Уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, обвиняемые в период ноября 2014 по декабрь 2018 года привлекли денежные средства жителей для строительства многоквартирных жилых домов. Для этого ими на территории Перми была развернута рекламная кампания. В действительности привлеченные деньги и векселя группы компаний руководители «использовали на иные цели хозяйственной деятельности».
Речь идет об экс-руководителях «Камской долины» Алексее Гладикове и Алевтине Романовой. Ущерб от их действий превысил 1,8 миллиарда рублей, а 636 граждан и их семьи остались без жилья. Уголовное дело в отношении бизнесменов суд начал рассматривать в 2022 году. Однако затем уголовное дело было возвращено следствию. Защита обвиняемых указала в суде на процессуальные нарушения, которые были допущены в ходе следствия.