Адвокат подтвердил смерть экс-главы УСБ СКР Максименко в колонии

Его адвокат Андрей Гривцов подтвердил «Ведомостям» факт смерти Максименко. «Да, действительно, мне это сообщила супруга Максименко. Подробностей и как именно он умер, мне неизвестно», — отметил Гривцов.
Собеседник «Ведомостей» добавил, что Максименко долгое время мучался от старых травм и ранений, полученных на службе во время чеченской войны. По предварительной информации, он мог совершить суицид, добавил источник.
Член СПЧ Ева Меркачева написала в своем Telegram-канале, что посещала Максименко в СИЗО «Лефортово» в период работы в ОНК Москвы. По ее словам, он высказывал опасения, что его могут отравить.
«Он написал доверенность мне на ознакомление с его медицинскими документами. И его медкарту я изучала внимательно. Перенес контузию, травмы. Но критического ничего не было. А еще он говорил, что ни при каких обстоятельствах не покончит с собой», — написала Меркачева.
Максименко был осужден в марте 2020 г. вместе бывшим руководителем столичного главка СКР Александром Дрымановым и экс-начальником управления того же главка по Центральному округу Алексеем Крамаренко за взяточничество.
Приговором суда Дрыманову было назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 196 млн руб., Максименко по совокупности с его предыдущим приговором — также за взяточничество — 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 250 млн руб., Крамаренко получил 10 лет колонии со штрафом в 195 млн руб.
Мосгорсуд признал бывших сотрудников СК виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).
Согласно фабуле уголовного дела, общая сумма взятки составила $1 млн. Дрыманов, Крамаренко и Максименко получили ее через бизнесмена Дмитрия Смычковского за принятие мер по освобождению из СИЗО подельника «вора в законе» Захара Калашова (Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Последний был задержан в 2015 г. после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Предполагалось, что высокопоставленные следователи переквалифицируют ему обвинение на более мягкое.
В уголовном деле был еще один фигурант — помощник Дрыманова Денис Никандров. Он заключил со следствием досудебное соглашение и дал изобличающие показания на своего бывшего начальника. Из его показаний стало известно об еще одном эпизоде взяточничества: Никандров передал Дрыманову около 10 000 евро за повышение и покровительство на службе.
Осужденные не признали вину ни на стадии расследования, ни в ходе судебного процесса по существу.
Для Максименко это был второй приговор. Первый он получил в 2018 г., также за получение взяток, в том числе $500 000 от бизнесмена Олега Шейхаметова через посредников за содействие в расследовании по делу Кочуйкова.
15 ноября стало известно, что Крамаренко освободился из исправительной колонии, заключив контракт с Минобороны о службе на специальной военной операции.