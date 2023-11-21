В Ташкенте группа людей набросилась на женщину-врача. Один из них кинул в нее железный стул

Как отметила сама пострадавшая врач, в больнице № 7 Юнусабадского района Ташкента около 16.20 к ней в кабинет зашло сразу несколько человек, один из которых был в возбужденном состоянии и требовал его осмотреть и сразу же принять в отделение.
По ее словам, сначала ее начала бить сумкой женщина, а затем в кабинет ворвался мужчина, который громко ругался, пинал мебель и громил все на своем пути. После этого он поднял железный стул и бросил его во врача, которой хватило реакции закрыть голову руками и таким образом уменьшить тяжесть удара. При этом стул все равно ударил женщину в левое подреберье и живот, ввергнув ее в шоковое состояние.
Генеральная прокуратура сообщила, что человек, упомянутый в этом видео, не служит в ее рядах. В ходе исследования было установлено, что это студент высшего учебного заведения. В надзорном ведомстве добавили, что не будут разглашать сведения о нем во избежание нанесения ущерба имиджу вуза. При этом пострадавший врач отметила, что парень является курсантом одного их учебных заведений при прокуратуре.
В Минздраве добавили, что ситуация, запечатленная на видео, произошла 6 ноября. В этот день 22-летний гражданин обратился в приемное отделение челюстно-лицевой хирургии с жалобами на боли при глотании, затруднение жевания, отечность в подчелюстной области с обеих сторон, повышение температуры тела.
«При осмотре врач заподозрил у пациента вирусный ринофарингит или инфекционный мононуклеоз, направив его к вирусологу. Больной и его родственники были недовольны тем, что его не госпитализировали сразу, поэтому начали грубо обращаться с врачом и затем один из них швырнули в нее стулом», — отметили в Минздраве.
Правоохранительные органы проводят расследование по данному факту.