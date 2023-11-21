Главное
Спецоперация на Украине
16:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом пациент больницы Фишера выпал из окна и скончался

Волжанин выпал из окна больницы и скончался от полученных травм.

Источник: Комсомольская правда

В городе Волжском Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 62-летнего мужчины, которого нашли сегодня, 21 ноября, под окнами больницы имени Фишера. Пациента медучреждения обнаружили в той части корпуса, где сейчас идет ремонт. Информацию о погибшем волжанине сайту volgograd.kp.ru подтвердили в региональном комитете здравоохранения.

— Мужчина находился на лечении в стационаре. Он умышленно сломал замок на окне. В результате падения пациент скончался на месте, — сообщили в пресс-службе Облздрава.

После ЧП в больнице проводятся следственные мероприятия. Подробности инцидента уточняются в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бородина рассказала, почему они с Собчак ругаются
Военная спецоперация на Украине 21 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
несчастный случай