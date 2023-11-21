16:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Волгоградом пациент больницы Фишера выпал из окна и скончался
Волжанин выпал из окна больницы и скончался от полученных травм.
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В городе Волжском Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 62-летнего мужчины, которого нашли сегодня, 21 ноября, под окнами больницы имени Фишера. Пациента медучреждения обнаружили в той части корпуса, где сейчас идет ремонт. Информацию о погибшем волжанине сайту volgograd.kp.ru подтвердили в региональном комитете здравоохранения.
— Мужчина находился на лечении в стационаре. Он умышленно сломал замок на окне. В результате падения пациент скончался на месте, — сообщили в пресс-службе Облздрава.
После ЧП в больнице проводятся следственные мероприятия. Подробности инцидента уточняются в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.