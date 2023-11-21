16:26 (мск), источник: АиФ Крым
У подростка развился анафилактический шок на приеме у зубного в Севастополе
Бригада скорой помощи спасла жизнь подростку.
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В Севастополе на приеме у стоматолога подросток чуть не лишился жизни. У ребенка случился анафилактический шок. Об этом пишет ForPost.
Врачи предварительно сделали аллергопробы на анестетик, но, когда был сделан укол, подросток потерял сознание, рассказала мама ребенка. Ситуация была на столько серьезной, что пришлось вызывать скорую помощь. В карете скорой помощи подростку установили систему с лекарствами. Во время транспортировки у ребенка возникли серьезные проблемы, но медсестра смогла вовремя оказать помощь. Бригада скорой помощи спасла ребенка от анафилактического шока на анестезию.
Мама спасенного подростка выразила благодарность врачу Юлии Юрьевне Семеницкой, медсестре Юлии Павловне Кокоулиной и водителю скорой помощи Николаю Сергеевичу Курбанову.